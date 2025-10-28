DEVA Partisi Yozgat İl Başkan Yardımcısı Bekir Bek, ilde artan asayiş olaylarına dikkat çekerek, vatandaşların özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken tereddüt yaşadığını söyledi.

Bek yaptığı açıklamada, Yozgat’ın en işlek caddesi olan Lise Caddesi, Abide İş Hanı, Sinema Sokak ve insan kalabalığının yoğun olduğu yerlerde, alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisiyle vatandaşların huzurunu bozucu olaylar yaşandığını ifade etti.

Bek, “İl nüfusumuza göre emniyet personeli sayısının yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Yeni İl Emniyet Müdürümüz Sayın Necmettin Koç’un denetimlerde daha duyarlı olduğunu görmekteyiz” dedi.

Bek, vatandaş olarak değil siyasi bir bakış açısıyla taleplerini dile getirdiklerini belirterek, Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye’den şu çağrıda bulundu: “Yozgat’ta daha çok asayiş olayının yaşandığı yerlere sabit emniyet ekipleri konuşlandırın. Devriye ekiplerini sıklaştırın. Kimsenin çocuğu asayiş olayları yüzünden canından olmasın. Bu önlem alınabilir bir durumdur.”

Bek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Valiliğimizin ve Belediyemizin de destekleri ile hep birlikte daha güzel bir Yozgat inşa edelim.”