Memur Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, kamu çalışanlarına çeşitli sektörlerde indirim ve avantajlar sunan “Memur-Sen Avantaj” mobil uygulamasının kullanıcı sayısının 200 bine yaklaştığını bildirdi.

Şerefli, yaptığı açıklamada, uygulamanın üyelere giyimden akaryakıta, teknolojiden sağlığa, eğitimden yeme-içme ve konaklamaya kadar birçok alanda fırsatlar sunduğunu belirtti.

Sadece son iki ayda 40 binden fazla üyenin uygulamayı kullanmaya başladığını vurgulayan Şerefli, “Memur Sen olarak üyelerimize böyle bir imkân sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uygulamaya olan ilgi her geçen gün artıyor” dedi.

Üyelerin alım gücünü artırmaya yönelik bu tür projelere önem verdiklerini dile getiren Şerefli, uygulamanın kapsamını genişletmek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.