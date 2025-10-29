İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fırın ve kasap esnaflarını tek tek ziyaret ederek, vatandaşların ve esnafın beklentilerini, yaşadığı sorunları dinledi.

Ziyaretler sırasında esnafa hayırlı işler dileyen Irgatoğlu, helal kazancın, alın terinin ve bereketli sofraların temsilcisi olan esnafın toplumun temel direklerinden biri olduğunu söyledi.

Irgatoğlu, “Yozgat’ta gece gündüz demeden çalışan, üretmeye, istihdam oluşturmaya gayret eden esnaf kardeşlerimiz bu şehrin omurgasıdır. Onların sesine kulak vermek, sorunlarına çözüm üretmek bizim en temel görevimizdir” ifadelerini kullandı.

MHP Yozgat İl Başkanı Irgatoğlu, saha ziyaretlerinin sadece bir nezaket ziyareti olmadığını, aynı zamanda vatandaşla doğrudan temas kurmanın, partinin politikalarını tabana anlatmanın ve halkın beklentilerini dinlemenin bir yolu olduğunu vurguladı.

“Her kapıyı çalacağız, her gönüle dokunacağız” diyen Irgatoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bizler sahadayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Dertlerini dinliyor, çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşımızın sevincini sevincimiz, derdini derdimiz biliyoruz. Yozgat’ta dinlenmedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak.”

Ziyaretlerde esnafın en çok ekonomik sıkıntılardan, artan maliyetlerden ve piyasa daralmasından yakındığını belirten Irgatoğlu, bu tür buluşmaların yerel yönetimlerden beklentileri anlamak açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Irgatoğlu, “Biz, masa başından değil, milletimizin arasından siyaset yapıyoruz. MHP, halkın içinde, milletin yanındadır. Herkesin fikrine, emeğine, alın terine saygımız var. Esnafımızın, çiftçimizin, emekçimizin derdi bizim derdimizdir” diye konuştu.

MHP Yozgat İl Teşkilatı’nın önümüzdeki günlerde de “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimiz Sohbetleri” programı kapsamında mahalle ve köy ziyaretlerine devam edeceği bildirildi.

İl Başkanı Irgatoğlu, amaçlarının vatandaşın kapısını çalmakla kalmayıp, gönlüne girmek olduğunu belirterek, “Bu milletin evladı olarak, bu topraklara hizmet etmeyi en büyük görev biliyoruz” dedi.