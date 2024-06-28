Aydoğmuş, yerel gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. İktidarın, seçim öncesi Yozgat halkına verdiği birçok vaadi yerine getirmediğini dile getiren Aydoğmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Size acemi birliği değil usta birliği yakışır denmişti? AK Parti iktidarına Yozgat için koşturuyoruz diyen vekillere Yozgat meydanında sürekli verdikleri sözlerden birini hatırlatmak istiyorum.”

"HANİ YOZGAT'A USTA BİRLİĞİ"

Aydoğmuş açıklamasında, “2014 Temmuz ayında Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'size acemi birliği yakışmaz, ustalara usta birliği yakışır' demişti. Sahi bu sözlere ne oldu? Bilen var mı? Mitinglerde AKP iktidarının Yozgat için söz verdiği ve Yozgat halkının her yıl büyük bir ümitle beklediği Yozgat askeri eğitim birliği sözü unutuldu gitti. Hatta mitinglerde 'Acemi birliği değil usta birliği yakışır' demişlerdi. Zaman zaman bu sözleri muhalefet dile getirse de iktidar umursamadı, hatta her mitingde aynı yalanı söyledi ama asla sözünü tutmadı. Bugün jandarma genel komutanı Yozgat'ı ziyarete geldi. Niye yalan söyleyeyim, kendi adıma ümitlenmiştim... Belki dedim, askeri eğitim birliğini Yozgat'ta açacağız der diye düşündüm. Ama aldığım duyuma göre sayın komutanımız bu konulara hiç değinmemiş, sayın Valimiz de Yozgat'ın böyle bir talebi var dememiş. Jandarma komutanımız dosyası boş geldi, dosyası boş döndü” dedi.

"STADYUMU BİR AN ÖNCE BİTİRİN"

Vekillere seslenen Aydoğmuş, “‘Buradan gece gündüz Yozgat için çalışıyoruz’ diyen ve cadde boyu resim asan karakaşlı kara gözlü genç yaşlı Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli milletvekillerine sesleniyorum. Sayın vekiller, usta birliği istemiyoruz, askeri eğitim birliğini getirin artık. Unutmadan söyleyeyim, sizi umursamıyorsunuz ama Yozgat Bozokspor 3. Ligde oynayacak, şehir stadyumunu bitirin lütfen" diye konuştu.