Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Aydoğmuş, ziyaretleri kapsamında yeni iş yeri açan Hande Akyol’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

“BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESNAFLARIMIZ VAR”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “ Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak esnaf ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Esnaflarımızın bizim şehirde gözümüz kulağımız. Ticaretin ekonominin nabzını onlarla ölçüyoruz. Şehrimizde birbirinden değerli esnaflarımız var. Yozgat için ne yapabiliriz diye onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Taleplerini dinliyoruz” diye konuştu.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Yozgat’ta kadın girişimcilerinin sayısının her geçen gün arttığını belirten Başkan Aydoğmuş, “Hayatın her alanında kadınlarımızı görmek hele ki güçlü ayaklarının üzerine basarken görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bugün de Hande Akyol hanımefendinin açtığı yeni işyerini ziyaret ederek kendilerine hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Rabbim tüm esnaflarımızın kazancını hayırlı ve bereketli eylesin” dedi.