Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Nefes Kredisi” yeniden hayata geçirildi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle sağlanacak toplam 25 milyar TL tutarındaki destek, 24 ay vadeyle kullandırılacak. Kredilerde 6 ay anapara ödemesiz dönem uygulanacak.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, esnafımızın ve KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan işletmelerimize can suyu olacak TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. 24 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemli ve uygun faizli bu destek, esnafımızın işlerini büyütmesine ve üretime devam etmesine büyük katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kandemir, ayrıca, “Hedefimiz, Yozgat’taki KOBİ’lerimizin çarklarını döndürmesini, istihdamı artırmasını ve şehrimizin ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını temin etmektir. Bu değerli destekten tüm işletmelerimizin faydalanmasını temenni ediyorum” dedi.

Yetkililer, krediden yararlanmak isteyen işletmelerin TOBB ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebileceğini bildirdi.