Başkan Aydoğmuş, "Geçen sezon Yozgatspor 1959 FK’da forma giyen değerli sporcu Serhat Dağ’ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyorum” dedi.

Aydoğmuş mesajında şunları söyledi: “Ahlaklı ve güzel oyunuyla Yozgat camiasının gönlünde taht kuran kıymetli futbolcumuz Serhat Dağ kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, futbol camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, onun makamını cennet eylesin ve Peygamber efendimize komşu ve civar eylesin. Serhat'ın anısı, spor camiamızda her zaman yaşayacak ve onu unutmayacağız. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Tüm Yozgat camiasına başsağlığı diliyorum."