Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Başkan Aydoğmuş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk tarihi milletimizin bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla doludur. Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihindeki karanlık gecede necip milletimiz, darbecilere karşı onurlu ve güçlü duruş sergileyerek, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmışlardır. Tehditler ve bombalama şeklinde sergilenen şiddet, Türk milletinin çelikten iradesini kıramamış ve darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. 15 Temmuz ve sonrasında tüm dünyanın gıpta ile izlediği muazzam bir sınav veren milletimiz, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza, gururla hatırlayacakları ve bir daha yaşanmaması için de büyük dersler alacakları son derece kıymetli bir tecrübe bırakmıştır. Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladığımız bugün vesilesiyle; istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.