"Yozgat'ta hizmet alamayan köylerin durumu meydanda yapılan makina ekipman tören olayı kadar tartışılmıyor" diyen Aydoğmuş, Cumhur İttifakı İl Genel Meclis üyelerinin tören tartışmalarını hayretle izlediklerini belirtti.

"Asıl tartışılması gereken konu, köylere hizmet neden gitmiyor konusudur" ifadelerini kullanan Aydoğmuş, köylerin pek çok sorununun görmezden gelindiğini vurguladı.

BAKANLARIN BOŞ GELMESİ

Aydoğmuş, "Bir yıldır Cumhur İttifakı Milletvekilleri kapı kapı bakan geziyor, bakanlar ve ordumuz en üst düzeyde Yozgat'a geliyor ama gelenler çantası boş geliyor. Hiçbir tutarlı vaat yok" dedi. Yozgatlıların 20 yıldır Acemi Birliği istediğini ancak bu talebin karşılanmadığını belirtti.

"Yozgat'a tank palet fabrikası dediniz, onu da Ankara Kazan ilçesine kaptırdınız. Yozgatlı sanayi istiyor, Yozgatlı eğitimde, sağlıkta ve sanayide sorunların giderilmesini istiyor ama siz kekler körler bir birini ağırlar misali bir birinizi ağırlıyor ama milleti ağırlamayı unutuyorsunuz" ifadesini kullandı.

KÖY YOLLARININ DURUMU

Aydoğmuş, Yozgat İl Genel Meclis üyelerinin tartışmaları yerine neden köylere hizmetin gitmediğini sorgulamaları gerektiğini belirtti. "Yozgat Merkez köy yolları ile ilçelerin köy yolları perişan, köylere hizmet gitmiyor. Sizin götürmediğiniz hizmetler yüzünden muhtarlar köydeki vatandaşla sorunlar yaşıyor, kavgalar çıkıyor" dedi.

Özellikle Akdağmadeni Güllük köyü yolu, Üçkaraağaç köyü yolu, Ortaköy Aşağıçulhalı Dokuz yolu, Kadışehri Tarhana Boyalık yolu ve Yozgat Merkez köylerinin yol sorunlarını dile getirdi.

HİZMETİN EKSİKLİĞİ

"Yozgat'ın köyleri hizmet bekliyor. Köy yolları perişan. Vatandaş arabasıyla köyüne gidip gelemiyor. Vatandaş arabasını sanayiye götürmekten bıktı" diyen Aydoğmuş, İl Genel Meclis üyelerine seslendi: "Siz protokol tartışmasını bir tarafa bırakın, milletin alamadığı hizmetleri tartışın. Millete hizmet edin" ifadelerini kullandı.