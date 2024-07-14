İl Başkanı Altuntaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altuntaş, aziz milletin canını ortaya koyarak darbeye karşı durduğunu 15 Temmuz'un Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Milletin o gece tarihi bir direniş sergileyerek demokrasiye ve devletine sahip çıktığını dile getiren Başkan Altuntaş, hain darbe girişiminin amacının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğini bozmak olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine milletin bu girişime izin vermediğinin altını çizdi.

Altuntaş, Türkiye'nin o gece gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunun, milletin demokrasiye olan bağlılığının en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. Milletin demokrasiye olan inancının, ülkenin güçlenmesinde ve ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Altuntaş, Türkiye'nin bu direniş sayesinde daha da güçlendiğini ve kararlılıkla ilerlediğini ifade etti.

Altuntaş, şehitlerin ve gazilerin bu kutlu direnişte gösterdikleri kahramanlığı da vurgulayarak, onların aziz hatıralarının daima yaşayacağını ve milletin kalbinde özel bir yer tutacağını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, Türkiye için birlik ve beraberlik ruhunun simgesi olduğuna dikkat çeken Altuntaş, milletin bu anlamlı günü ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da coşkuyla ve gururla kutlayacağını ifade etti.