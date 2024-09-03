Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Yeniden Refah Partisi’nin İl Divan Kurulu Toplantısı hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Adıgözel ayrıca Yeniden Refah Partisi’nin Yozgat’taki çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

“AĞUSTOS AYI İL DİVAN KURULU TOPLANTISI GEÇEKLEŞTİRİLDİ”

Yeniden Refah Partisi’nin ağustos ayı İl Divan Kurulu toplantısı hakkında bilgi veren Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel; “Ağustos ayı İl Divan Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımıza Genel Merkez Genel Başkan Yardımcımız Muhammed Fatih Müjdeci ve sosyal medya başkanı katıldı. Esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Kazım Arslan güncel olaylarla, belediyeyle ilgili bilgiler verdi. Bizler de güncel olayları değerlendirdik. Ayrıca ilçe başkanlarımız ilçelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Normalde her ay yaptığımız bir toplantı. Geçen ay da yapmıştık. Biz düzenli olarak her ay il divanımızı yapıyoruz. Onunla alakalı olarak da genel merkezden Fatih Bey geldi. Toplantı sonrası Çorum’a gitti. Yozgat’a geliş sebebi buydu” ifadelerine yer verdi.

“AMACIMIZ YOZGAT’TA BİR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTMAK”

Yozgat’ta Yeniden Refah Partisi’nin çalışmalarından ve hedeflerinden bahseden Adıgözel; “Biz Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonra yapılacak olan genel seçimlere hazırlık yapıyoruz. Öncelikli olarak bununla alakalı kongrelerimizi yapacağız. Her ay yapılacak olan il başkanları toplantımıza, ilçe başkanlarımızı da götürerek, ilçe başkanlarına eğitim vereceğiz. Eğitim toplantısını bitirdikten sonra ilçe başkanlarımız kongre hazırlığına geçecek. Eğitim toplantısını almayan ilçelerde kongre hazırlığına geçmeyeceğiz. Önceliğimiz eğitim toplantılarına önem vererek, ilçe başkanlarını eğitmek. Devamında da kongrelerimizi yaptıktan sonra yarın seçim olacak gibi ilçelerde çalışmalarımızı yapacağız. İlçelerdeki eksikliklerimizi gidereceğiz. Bununla alakalı kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları, belde sorumluları, sandık görevlileri gibi bu tür hazırlıklarımızı yapacağız. Yarın seçim olacak gibi her şekilde hazırlanacağız. Amacımız Yozgat’ta bir milletvekili çıkartmak. İnşallah bunu başarırız. Biz bunu teşkilatlarla başarırız. 14 ilçe tek yürek olarak başarırız. Amacımız gayemiz budur” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Adıgözel açıklamalarına şu ifadelerle son verdi; “Partimiz ve kapımız halkımıza her daim açıktır. Biz Yozgat’ı daha iyi olması ve daha da güzelleştirmek için mücadele vereceğiz. Vatandaşımız bize güvensin, biz vatandaşımıza güveniyoruz. Vatandaşımız da bize güvendi, inandı ve oy verdi. Biz de bu güveni boşa çıkartmadan Yozgat’ı daha güzel ve daha layık olduğu bir şekle getirmek için gayret göstereceğiz.”