Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Hamas Lideri İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Adıgözel, “Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İsrail tarafından Tahran’da şehit edildiğini şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Mücahit İsmail Haniye’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kahraman Filistin halkına Yozgat İl Başkanlığı olarak başsağlığı diliyoruz” diyen Adıgözel, “Suikastı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yâd edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiş bulunmaktadır. İsmail Heniyye'ye düzenlenen bu Siyonist suikast, soykırımcı Netanyahu ve İsrail hükümetinin bir terör, soykırım ve katliam ülkesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Soykırımcı, terörist, katil ve suikastçı Netanyahu ve hükümeti ile terör devleti İsrail'i lanetliyoruz. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir. Yozgat Müftülüğümüzün önderliğinde, halkımızın katılımıyla kıyabil cenaze namazı ve dualarımızla dedik ki Şehadetin kutlu olsun ey şehit, biz senden razıyız ya sen bizden razı mısın diyerek Filistin’e sahip çıkamadığımızı ifade ettik. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır, sana sahip çıkmayan2 milyarlık ümmete mi ağlasak. Tankıyla topuyla tüfeğiyle seni koruyamayan 57 İslam ülkesine ve laftan başka bir şey bilmeyen liderlerine mi kızsak. Satılmışlara, ihanetlere ve içine düştüğümüz zillete mi yansak. Çilen ve sürgünün bitti, Allah seni şehit yavrularınla ve efendimizle komşu etsin aziz lider. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.