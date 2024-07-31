Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkan Yardımcısı Hasan Bilir, AK Parti Hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana “Emeklilerin hak ettikleri yaşam seviyesine ulaşabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Emeklinin durumu ortada, bir kısım emeklinin kazanımları ellerinden gitmiş açlığa mahkûm edildi” diyen Bilir, “Özellikle emeklimizin durumu, artık konuşmaktan öteye gidilmesi gerekiyor. Konuşuluyor lakin çözüm yok. Emekli çözüm istiyor” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklamaya yapan Bilir şunları söyledi: “2011’de Türkiye dünyanın en büyük 17’nci ekonomisiydi. 2023’te ilk 10’a girmekti. Bugün Türkiye sıralamada dört sıra gerilemiş durumda ve 21’inci sırada. 2011’de var olan Enflasyon 12 yıl sonra yüzde 70’ler üzerinde seğir eder olmuş. Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, SGK'ya olan prim borçlarının ödenme çağrısını manidar buldum. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, 22 yıllık AK Parti iktidarlığında Yozgat'a yapılan yatırımları anlatmaya başladı. Acaba bunlar erken seçimin ayak sesleri ola bilir mi diye düşünüyorum. İktidar, Türkiye gündemini değiştirerek, Emeklimizin mağduriyetini muhalif belediyelere yıkmak suretiyle, sorumluluktan kurtulacağını mı düşünüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ağırlanmasına tepki göstererek, 'ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi insanlık adına utanç vericidir, gerçek yüzlerini ve vahşi zihniyetlerini açıkça ortaya koymaktadır' dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Doğan Bekin Filistin Devlet Başkanını ‘Onur Konuğu’ olarak TBMM’ye davet edilmesini bekliyoruz ifadesi hala karşılık bulmadı. Yaşanabilir Yozgat için, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya sevdamızdır.”