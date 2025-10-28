6 Haziran 1920 tarihinde Uşak’da doğdu.

İlkokulu ve ortaokulu İzmir’de, lise eğitimini İstanbul’da bitirdi.

1944 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni (İstanbul ve Cerrahpaşa tıp fakülteleri ayrılmadan önce) bitirip cerrahi dalında uzmanlaşan Dr. Siyami Ersek, 1948-1949 yıllarında İngiltere'de göğüs cerrahisi ve anesteziyoloji üstüne çalışmalar yaptı.

1951 yılında Heybeliada ve Bursa-Uludağ sanatoryumlarında çalıştı.

Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları hastanesinde İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi'ni kurdu ve bu merkezin başhekim ve cerrahi servis şefi oldu.

1963 yılında Türkiye'de ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştirdi.

22 Kasım 1968 tarihinde Türkiye'de ilk defa bir kalp nakli, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Dr. Kemal Bayazıt tarafından yapıldı.

Hasta ancak 18 saat yaşayabildi.

27 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'da Dr. Siyami Ersek tarafından 2. defa yapıldı.

1972 yılında Yüksek Sağlık Şurası üyeliği yapıp 1973'te profesörlüğe yükseldi. 1983'te emekliye ayrıldı.

Danışma Meclisi İstanbul Üyesi (15 Ekim 1981 - 6 Aralık 1983) olarak görev yaptı.

Bir süre Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulundu.

26 Ekim 1993'te, kurucusu olduğu İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde (Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi) çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybetti.

Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.