Yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek olan ikinci EYT düzenlemesi ile birlikte, ev kadınlarına prim desteği ve çalışan annelere yıpranma payı sağlanması da gündemde.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından, Bağ-Kur’lu küçük esnaflar, prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini talep ediyor. Bu düzenleme hayata geçerse, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacak. Mevcut durumda 9 bin olan Bağkur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi planlanıyor, bu da esnafların erken emeklilik yolunu açacak.

Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek bu düzenlemeler, esnaf, ev kadınları ve çalışan anneler için önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, milyonların gözü kulağı Meclis’te olacak şekilde büyük bir heyecanla bekleniyor.

ESNAF İÇİN ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Düzenlemeden 10 ve altında eleman çalıştıran küçük esnaflar faydalanabilecek. Bu değişiklik, esnafların 5 yıl daha erken emekli olmasını sağlayacak.

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEMELER

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi ve yıpranma payının çocuk sayısına göre uygulanması da gündemde. Mynet'te yer alan habere göre bu düzenleme, bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payının genişletilmesi anlamına geliyor.

EV KADINLARINA SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınları için de önemli bir düzenleme yolda. Devlet desteği ile isteğe bağlı emeklilik primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Asgari ücret üzerinden hesaplandığında, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL, bunun 2 bin 133 TL’si devlet desteği olarak ev kadınlarına sağlanacak.