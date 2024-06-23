Bağ-Kur'lu küçük esnaf, EYT düzenlemesinin ardından prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini bekliyor. Yeni düzenleme, 5 yıl erken emeklilik imkanı tanıyacak ve yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalışmalar yapıldığını duyurmuştu. Bu gelişmelerle birlikte ikinci bir EYT dalgası bekleniyor.

TGRT Haber'de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 850 bin kişinin EYT kapsamında emekli olduğunu belirtti. Bu yıl ise 500 bin SSK'lı çalışanın EYT'den emekli olması bekleniyor. Ayrıca, Bağkur prim günlerinin SSK'lılarla eşitlenmesi çalışmalarının devam ettiğini ve 7200 güne düşürülmesinin taslak halinde Meclis'e getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Karakaş, ev kadınlarının da erken emeklilik imkanından yararlanacağını belirtti ve maliyet hesaplarının yapıldığını aktardı. Prim ödeme miktarına ve çocuk sayısına bağlı olarak erken emeklilik imkanı sağlanacağını vurguladı.

Emekli maaşlarının adaletli dağılımı konusunda ise Karakaş, gün sayısının artmasıyla maaşın da artması gerektiğini belirtti. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması hedeflenirken, gün sayısı daha fazla olanların daha yüksek maaş alması gerektiğini dile getirdi.