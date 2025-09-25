İlanların yayında kalma süresi 3.2 gün düşerek 19.8 güne indi. Reel fiyatlar ise yıllık bazda yüzde 11.1 geriledi.

BETAM raporunda, ağustosta ikinci el otomobil talebinin artış kaydettiği ve ilanların satışa dönüşme süresinin kısaldığı aktarıldı.

Rapora göre ağustos ayında otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11.4, bir önceki aya göre ise yüzde 0.7 yükseldi. Arabam.com’da yer alan satılık otomobil ilanlarının yayında kalma süresi ise bir önceki aya göre 3.2 gün azalarak 19.8 güne geriledi. Bu tablo piyasada araçların daha hızlı el değiştirdiğini ortaya koydu.

Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatlarının makroekonomik koşullarla uyumlu seyrettiği belirtilirken, reel fiyatlardaki yıllık değişim ağustosta yüzde -11.1 olarak gerçekleşti. Ortalama otomobil fiyatları yakıt türüne göre şöyle sıralandı: benzinli araçlarda 1 milyon 273 bin TL, benzin ve LPG’de 538 bin 302 lira, dizelde 1 milyon 15 bin lira, hibritte 2 milyon 354 bin lira ve elektriklide 3 milyon 642 bin lira.

Raporda ayrıca, otomobil talep endeksinin temmuz ve ağustosta güçlü bir artış sergilediği ifade edildi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise yüzde 24.9 seviyesinde kaydedildi.