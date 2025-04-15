Ortalama otomobil fiyatı 950 bin lirayı geçti, reel fiyatlardaki düşüş ise devam ediyor.

İkinci el otomobil piyasasında mart ayında gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden platformunun ortaklaşa hazırladığı “Otomobil Piyasası Görünümü” raporuna göre, talepteki artış dikkat çekti.

Rapora göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3, şubat ayına göre ise yüzde 11,8 oranında arttı. Bu veriler, piyasanın yeniden canlanmaya başladığını gösteriyor.

Piyasadaki canlılığın bir diğer göstergesi olan satılan otomobil sayısının satılık ilanlara oranı da yükseliş gösterdi. Şubat ayında yüzde 19,9 olan bu oran, martta 1,4 puan artışla yüzde 21,3’e ulaştı.

Buna karşın, ilanların yayında kalma süresi biraz uzadı. Kapatılan ilanların yaşı ortalama 0,4 gün artarak 21,3 güne çıktı. Bu gelişme, tüketicilerin karar verme süreçlerinde daha temkinli davrandığını gösteriyor.

Raporda öne çıkan bir diğer detay ise reel fiyatlardaki düşüş trendi. 21 aydır devam eden bu düşüş, mart ayında da sürdü. Şubat ayına göre yüzde 2,1 azalan reel fiyat endeksi 147,2 seviyesine geriledi. Bu durum, ikinci el araçların alıcılar açısından daha ulaşılabilir hale geldiğini ortaya koyuyor.

Mart ayında ortalama ikinci el otomobil fiyatı 950 bin 515 TL’ye yükseldi. Bu rakam, şubat ayında 947 bin 152 TL seviyesindeydi. Yıllık bazda ise fiyatlardaki artış oranı yüzde 10,6 olarak kaydedildi.