Başkan Metin Tuzcuoğlu, seçimden sonra bir güven ortamının oluştuğunu söyleyerek, bunun ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişe de yansıdığını kaydetti. Tuzcuoğlu, "Genel olarak baktığımızda seçimden sonra o eski yükseliş durdu. Fiyatların birbirini hiç tutmadığı dönem şu an için biraz daha stabil şekilde devam ediyor" dedi.

Bayram öncesinde piyasada bir hareketlilik olduğunu kaydeden Tuzcuoğlu, "Her bayram olduğu gibi insanlar yeni araç bakmak için geliyorlar. Bizler de esnaf olarak bayram geldi diye araçların fiyatlarını yükseltmek yerine bütün Türkiye’deki dernekler olarak araçlarımızın minimum karlarla satılması için esnaflarımızla diyalogdayız. Otomobil fiyatlarındaki bu çirkin artışın, önüne geçemediğimiz bu artışın sona ermesi için esnaflar olarak buna gayret ediyoruz. Bütün müşterilerimizi güvenli alışveriş için sitemize bekliyorum. Araç önceden ihtiyaçtı, lüksten çıkmıştı. Fiyatların artmasıyla beraber maalesef yatırım aracı haline gelmeye başladı. Biz bundan sonraki dönemde de inşallah çok daha düzgün piyasalarda, ekonomimizin de daha iyi olmasıyla oturmuş bir piyasada eskilere dönüleceğine inanıyoruz. Araç şu an için hem yatırım aracı hem de bir ihtiyaç. Herkesin bir telefona nasıl ihtiyacı varsa kapıda bir aracın olması da gerçekten bütün insanların bir ihtiyacı haline geldi. Bizler bu sektörde yıllarca ter dökmüş ciddi mesai harcamış insanlarız. Vatandaşlarımız da yeterlilik ve yetki belgesini almış esnafları tercih ederlerse geriye dönüşlerinde bir sıkıntı yaşamazlar. Çünkü dışarıda maalesef herkesin ek işi bizim işimiz. Dışarıdan alışveriş yapmasınlar ve geldikleri zaman muhatapları olan esnafları tercih ederlerse güvenli alışverişlilerini yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Başkan Metin Tuzcuoğlu, "Şu an bence araç almanın tam zamanı. Seçim sonrası stabil bir piyasaya geçtik. Afaki bir yükseliş yok. Çip kriziyle alakalı durum da sona erdi. Faizlerin yükselmesine rağmen krediler serbestleştirilirse hem piyasa nakit alışverişi hızlanacak hem de araç satışını ciddi anlamda etkileyecek. Müşterilerimiz de bu noktada sıkıntı yaşıyorlar. Krediler biran önce serbest bırakılırsa hem emlak hem de otomotiv sektörü hızlanacak" diye konuştu. İHA