Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç almak isteyen vatandaşlara yeni bir fırsat sundu. Bakanlık, gümrükte çeşitli nedenlerle el konulan veya teslim alınmayan otomobiller, kamyonetler ve motosikletlerin satışa çıkarıldığını açıkladı.

Gümrükte kalan araçlar, genellikle kaçakçılık, ithalat usulsüzlüğü, vergi eksikliği veya sahibinin aracı teslim almaması gibi sebeplerle el konulan taşıtlardan oluşuyor. Belirli bir süre yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından araçlar devlet tarafından ihale ile satışa sunuluyor. Satışa çıkan araçlar, piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 20 altında fiyatlarla alıcı bulacak.

Uzmanlardan İhale Öncesi Uyarı

Uzmanlar, araçları satın almak isteyen vatandaşların ihaleye katılmadan önce ekspertiz raporlarını dikkatlice incelemesi gerektiğini belirtiyor. Gümrükte uzun süre bekleyen araçlarda akü, lastik veya mekanik aksam sorunlarının olabileceği ifade ediliyor.

İhaleye Başvuru Nasıl Yapılacak?

Gümrükte kalan araç satışları, e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale platformuna (https://eihale.gov.tr) giriş yaparak ilanları görebilecek, araçların fotoğraflarını inceleyebilecek ve teklif verebilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...