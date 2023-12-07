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Otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı alınan önlemler kapsamında, ikinci el araçlarda uygulanan "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlaması" düzenlemelerinin süresi, 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay daha uzatıldı. Bu gelişme, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adlı düzenleme ile Resmi Gazete'de duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe son aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemelerin 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay süreyle yeniden uzatıldığı vurgulandı.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Önceki düzenlemeler, otomotiv piyasasında görülen fahiş fiyat artışlarına, stokçuluk faaliyetlerine ve haksız ticari kazançlara karşı etkili bir mücadele yöntemi olarak hayata geçirilmişti. Bu düzenlemelerin, arz ve talep dengesini sağlamaya ve tüketicilerin lehine olumlu sonuçlar doğurduğu tespit edilerek, sürenin yeniden uzatılmasına karar verildi.

Ayrıca, "6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması"na aykırı ticari faaliyetlerin önlenmesi amacıyla noterliklerde uygulanan engelleme pratiği de devam edecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar ve belgesiz satış yapanlar arasındaki düzenlemeye aykırı işlemler, noterlikler nezdinde engellenecek.