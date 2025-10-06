Ağustos ayına ilişkin değerlendirmelere göre ikinci el araç fiyatlarında yükseliş sınırlı kalsa da devam etti. Otomotiv sektörününün en önemli verileri arasında yer alan 'VavaAI Fiyat Endeksi'nin eylül ayı raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre ikinci el araç piyasasında fiyatlarda yaşanan yükseliş sınırlı kalsa da devam etti.

Eylül Ayı Sonuçları Yayınlandı

VavaCars, ikinci el araç fiyatlarına ilişkin yapay zekayla geliştirdiği 'VavaAI Fiyat Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamuya açık verilerin analizi yapılarak hazırlanan rapora göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,8 oranında arttı.

Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,23 yükselirken, bu durum, ikinci el araç fiyatlarındaki artışının aylık enflasyonun altında kalarak piyasada yükseliş hızının yavaşladığını gösterdi.

İkinci El fiyatları Artış Gösterdi

Yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda toplam yüzde 23,94 artış gösterdi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşirken, döviz kurlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Dolar yüzde 21,6, avro ise yüzde 27,7 değer kazandı. Yılın ilk 9 ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el fiyatları toplamda yüzde 16,5 artış gösterdi. Bu dönemde enflasyon yüzde 25,4, dolar yüzde 17,7, avro ise yüzde 32,7 oranında yükseldi.

Sıfır Araç Piyasasında Kampanyalar Gidişata Yön Verecek

İkinci el araç fiyatları için değerlendirmede bulunan uzmanlar ikinci el araç fiyatlarında yaşanan yükselişin devam ettiğini belirtirken ancak yükseliş hızının düştüğünü söylediler. Yılbaşına doğru sıfır araçlarda başlayacak olan kampanyaların gidişata yön vereceği belirtildi.