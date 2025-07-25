Kamyonet tipi araçlarda yapılan ÖTV düzenlemesi, ikinci el piyasasında dikkat çeken bir hareketliliğe yol açtı. Arazi taşıtı sınıfında yer alan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen pick-up araçların ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Bu artış, hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarını etkiledi. Haziran ayında yüzde 4’lük ÖTV ile alınan bazı pick-up araçlar, ikinci elde neredeyse iki katı fiyatlarla satışa sunuldu.

Düzenleme öncesi beklentilerin etkisiyle piyasada ciddi bir satış ivmesi yakalandı. Haziran ayında yaklaşık 4 bin adet pick-up satışı gerçekleştirilerek, bu segmentte tarihin en yüksek haziran satış rakamına ulaşıldı. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; piyasaya düşen ikinci el ilanlarda fiyatlar 3,5 milyon TL seviyesine kadar çıktı. Haziran'da anahtar teslim fiyatı 2 milyon TL olan araçların, ikinci el piyasasında 1,5 milyon TL’ye varan artışlarla satışa sunulduğu görüldü.

Bir Araçtan 1,5 Milyon Lira Kar Edildi

Sektör kaynakları, yeni ÖTV oranlarıyla birlikte sıfır araç fiyatlarının ciddi şekilde arttığını, 2 milyon 960 bin TL’ye satılan bir pick-up modelinin yeni düzenleme sonrası 4 milyon 269 bin TL’ye kadar yükseldiğini belirtti. Fiyat artışlarının bazı lüks SUV modelleriyle yarıştığına dikkat çekildi. Özellikle pick-up araçların yalnızca ticari değil, aynı zamanda binek olarak da tercih edilmesinin bu fiyat yükselişinde etkili olduğu ifade edildi.

İlanlarda Patlama Yaşandı

İkinci el piyasasında pick-up ilanlarının sayısı hızla artış gösterdi. Galericilerin yatırım amacıyla edindiği araçları ilana koyduğu, bireysel satıcıların ise ellerindeki araçları değerlendirmeye başladığı belirtildi. İlan sayılarındaki artışın yüzde 150’yi bulduğu kaydedilirken, bir araçtan modeline göre bir ayda 750 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında kazanç sağlandığı vurgulandı.

Talep Devam Ederse Fiyatlar Da Artabilir

Sektör temsilcileri, pick-up fiyatlarının kısa vadede yüksek kalmasını bekliyor. Talebin devam etmesi halinde fiyatların daha da artabileceği konuşulurken, uzmanlar bu fiyat seviyelerinden alıcı bulmanın zorlaşabileceğine dikkat çekti. İkinci el satışlarının daha uzun sürede gerçekleşeceği öngörülüyor.