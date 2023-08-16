Kayseri Şeker Fabrikası 195 Milyon 634 bin lira ikinci sulama avansı ödemlerinin başladığını bildirdi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, çiftçiye destekte hız kesmediklerini söyledi.

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: ‘’Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz bugün de 195 Milyon 634 bin lira nakdi avans ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak ikinci sulama avanslarını yatırmaya başladık. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur ”dedi. Alpaslan Demir