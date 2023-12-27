Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ağında gerçekleştirilecek devrim niteliğindeki yatırımları duyurarak önemli gelişmelerin kapıda olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı tren projesinin Gaziantep ve Şanlıurfa illerine uzatılacağını ve bu hattın Ovaköy Sınır Kapısı'na kadar genişleyeceğini açıkladı. Proje çalışmalarının başladığını belirten Bakan Uraloğlu, 2025 yılında yüksek hızlı trenlerin faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

Ayrıca, Bakan Uraloğlu, Van iline ilişkin uçak seferleri konusunda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'in kiraladığı yabancı uçakların yurtiçinde uçuş yapabilmesi için Kabotaj Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili detayları paylaşan Bakan, bu düzenleme ile uçuş sefer sayılarında artış beklediklerini ifade etti.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin ilk 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından, bakanlık bütçesinin büyük bir kısmının depremle ilgili yapıların iyileştirilmesine ayrıldığı açıklandı. Ayrıca, Erzurum'u Karadeniz'e bağlayacak olan Kop, Vauk, Dallıkavak ve Kırık tünellerinin 2025 ve 2026 yıllarında tamamlanması planlanıyor.