Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı olarak değerlendirilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında durunca arkadan gelen polis ekibi araçtaki şüphelileri yakalamak istedi. Bu sırada araçtaki şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı. Şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit ise çevreyi ablukaya alan ve sıkı denetimler yapan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli aracın yanına gelen polis memurlarına ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.

Olaydan 30 dakika önce kargocunun aracını çalmışlar

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan ilk işlemlerde zanlıların dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde dağıtım yapan bir kargo aracını takibe aldıkları daha sonra sürücünün kargo teslimatı yapmak için kontağı üzerinde bırakarak araçtan inmesinin ardından şüphelilerin aracı çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin aracı çaldıktan sonra kalabalık bölgeden çıkmaya çalıştığı sırada fazla uzaklaşamadan polis ekiplerine yakalandıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.