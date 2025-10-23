Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Özcan T. idaresindeki 34 KAV 747 plakalı otomobil, aynı yönde ilerlerken "U" dönüşü yapmak isteyen Mustafa A. yönetimindeki 19 ADS 813 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 19 ADS 813 plakalı otomobilde bulunan Filiz A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'e kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.