Çankırı'da iki otomobilin çarpışmasının ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından Çankırı-Ankara kara yoluna çıkmak isterken, Ankara'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Satılmış İri olay yerinde hayatını kaybetti, F.İ, S.C. ve O.C. ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA