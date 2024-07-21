Kaza, Erbaa ilçesi Karayaka bulvarı Organize sanayi yolunda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 60 KC 592 plakalı otomobil ile 05 KF 380 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile G.P., İ.P ve K.M.P. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İddialara göre kazaya karışan diğer araç olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: iha