İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

G.Y. (21) idaresindeki 01 CZD 05 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, B.Y. (75) yönetimindeki 58 TL 480 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma (2)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada, sürücüler ile Z.E.E. (12), E.E. (14), D.E. (34), Z.Y. (70), M.M. (15) ve S.Ö. (19) yaralandı.

Balkondaki saksıların içinde kenevir ve esrar maddesi ele geçirildi
Balkondaki saksıların içinde kenevir ve esrar maddesi ele geçirildi
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Yaralılar, Sivas Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA