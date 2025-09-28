Edinilen bilgiye göre kaza, Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’da meydana geldi. Sivas-Erzincan kara yolunda aynı istikamette seyir halindeki S.G. idaresindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. yönetimindeki 58 TK 133 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrası sürüklenerek bariyere çarpan S.G. idaresindeki otomobilde bulunan Salih Polat hayatını kaybederken sürücü, F.P. ve M.P. yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü, kazayı yara alamadan atlattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Salih Polat’ın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.