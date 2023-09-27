Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları sırasında yapılan Genç Ahiler Gençlik Şöleni, pekmezle Kırşehir'i özdeşleştirerek bu tartışmanın fitilini ateşledi. Özel türkülerin seslendirildiği etkinlikte, pekmezin Kırşehir ile özdeşleştiği vurgulandı.

PEKİ, PEKMEZ NASIL YAPILIR?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte pekmez yapımı da başlar. İlk olarak üzüm bağlarından toplanan üzümler, şirehanelere getirilerek burada suyu çıkarılır. Ardından bu şireler büyük kazanlara alınır ve yüksek ateşte kaynatılıp bir gün boyunca dinlendirilir. Daha sonra iyice temizlenen şireler tekrar kazanlara konur ve pekmez toprağı eklenerek kıvam alana kadar kaynatılır.

Kırşehir ve Nevşehir arasındaki bu pekmez gerginliği, her iki ilin de bu değerli ürünü sahiplenmeye devam ettiğini gösteriyor. İlerleyen zamanlarda bu rekabetin nasıl sonuçlanacağını görmek için merakla bekliyoruz. (Haber Merkezi)