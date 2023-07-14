Ekipler Yerköy ilçesinde bir araçta arama yaptı. Arama neticesinde bir miktar Metamfetamin, Esrar ve Bonzai maddeleri ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 46 adet fişek ele geçirildi

Emniyetten yapılan açıklamada; “Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Yozgat’ta uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli araç Yerköy ilçesinde alındı. Araç içerisinde yapılan aramada bir miktar Metamfetamin, Esrar ve Bonzai maddeleri ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 46 adet fişek ele geçirildi. İki şüpheli şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun 191’nci kapsamında gerekli yasal işlem başlatıldı” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir