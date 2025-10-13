Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Sönmez (34) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Melisa (16) ve Umutcan Şimşek'in (22) annesi Ayşegül Şimşek ile yakınları, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, avukatlar ve tanıklar ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, bir önceki duruşmadaki ifadelerini yenileyerek, kendisine tuzak kurulduğunu öne sürdü.

Yazılı savunmasını verdiğini belirten Sönmez, 'Şimşek ailesi çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi Uğur Şimşek'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan Uğur Şimşek'tir. Şimşek ailesinin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum.' ifadesini kullandı.

Öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek ise sanığın her şeyi inkar ettiğini belirtti.

Bir anne olarak sanığın asılmasını talep ettiğini dile getiren Şimşek, 'Hangi insan böyle bir pisliği yapar. İki çocuğu öldürmek için çok önemli bir şey olması lazım. Paraysa isteseydi, evse zaten aldı.' diye konuştu.

Şimşek ailesinin avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek, 'Çok feci ve insanın içini sızlatan bir olay. Verilecek ceza ailenin acısını dindirmeyecek ama bundan sonra hiç kimsenin bu tür şeyleri aklından geçirmemesi, caydırıcı olması ve ibret alması için cezanın örnek olmasını talep ediyoruz.' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa Melisa Şimşek'e karşı 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık ayrıca, 'gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından en üst sınırdan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sonrasında üzerinde çocuklarının fotoğrafının bulunduğu tişörtle gazetecilere açıklama yapan anne Ayşegül Şimşek, adalete teşekkür etti.

Sanığın gereken cezayı aldığını söyleyen Şimşek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Bu tür katillerin yaşamaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, 'Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor, nefes almaları bile hata. En ağır cezadan verdiler, sağ olsunlar. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Arkasındakileri de bulmak için elimden geleni yapacağım, durmayacağım. Adalet istiyorum.' ifadesini kullandı.

Şimşek, verilen cezanın kendisini rahatlattığını belirterek, şunları kaydetti:

'Çocuklarım geri gelmeyecek ama o pisliğin yüzünden annem şu anda hastaneye yattı. Yani çocukları kafaya taka taka kötü oldu, beyin kanaması geçirdi. Bu pisliğin ve onun gibilerin, onun arkasındakilerin cezalandırılmasını istiyorum. Reddediyor, hiçbir şeyi kabul etmiyor ama görüntülerde her şey ortada. Kolay ölüm olmasın, işkence çektirsinler. Onlar benim çocuklarıma işkence çektirdi. Arkasında başka birileri daha var. Bir insan bu kadar rahat olamaz. Her şeyi tasarlamış, konuşması bile planlı konuşuyor. Bizi konuşturmuyor, her şeyi zaten önceden biliyormuş. Benim hakkımda da biliyor. Her şeyi biliyor, nereden öğreniyor, nereden biliyor? Buna birileri yardım ediyor ki benim ve herkesin hakkında her şeyi biliyor. Gereken ceza verildi, adalete teşekkür ediyorum ama dahası var. Onun arkasındaki kimse çıksın ya kendi söylesin ya da bir şekilde bulunacak.'

Kayıp eşi hakkında da konuşan Şimşek, 'Henüz eşim de ortaya çıkmadı, onun da peşinde olacağım. O çıkarsa birçok şey aydınlanır.' dedi.

Sivas'ta 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında Temmuz 2020'de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve istihbarat şubeleri ekipleri, olayın faili Hüseyin Sönmez'in cinayette kullandığı bıçak, pala ve maske ile diğer ekipmanı farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

Ankara'ya kaçtığı belirlenen Hüseyin Sönmez, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yapılan çalışmayla yakalanıp Sivas'a getirerek tutuklanmıştı.