Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle olay büyüdü.

Kavgada, 35 yaşındaki Veysi D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların isimleri şöyle:

İdris B. (44)

Selma Ç. (36)

Melek B. (8)

İsa B. (35)

Emine D. (50)

Ramazan B. (17)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.