Dünyada sadece iki örneği bulunan tarihi hamamın çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı ve yapı yerli ile yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Basilica Therma Roma Hamamı, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çevre düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çalışmalar kapsamında turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları ve fotoğraf çekim alanları oluşturuldu. Ayrıca, antik havuzlardaki su kaçakları giderildi ve hamamın termal suyu tekrar kullanıma sunuldu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Roma Hamamı'nın kent için önemli bir kültürel değer olduğunu belirterek, “Çevre düzenlemesi, aydınlatma ve havuzun suyla buluşturulması gibi önemli işlemler tamamlandı. Ziyaretçilerimiz tarihi yapıyı hem gündüz hem de gece görebilme fırsatı buluyor” dedi.

Fransa’dan tatil için Yozgat'a gelen Gökhan Gökalp ise yapılan düzenlemeleri övgüyle karşıladı. Gökalp, “Burası birkaç yıl öncesine kadar böyle değildi. Yürüyüş alanları ve oturma yerleri eklenmiş. Arkadaşlarımla birlikte gezmeye geldik ve buranın tanıtımını yapıyorum” şeklinde konuştu.

Almanya’dan gelen Ertuğrul Yalçın ise, “Sarıkaya’ya Roma Hamamını görmek için geldim. Geçen yıl gelmiştim ama hamam henüz açılmamıştı. Bu sene açılmış ve gerçekten çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.