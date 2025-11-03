İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ödemiş-Sekiköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. (63) idaresindeki 35 Z 7257 plakalı otomobil, Sekiköy istikametinden Ödemiş yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.S. (38) yönetimindeki 35 KA 5158 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.