İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonucunda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerilim, tarafların birbirine saldırmasıyla kanlı kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayın çıkış nedeni ve kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ’ın Abdullah Paşa Mahallesi'nde Abdullah Paşa Mahallesi 252. Sokak’ta meydana geldi.