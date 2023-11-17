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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde öldürülen tarla kuşu, güvercin tuzağı ve kafesli tuzak ele geçirdi. Araç sahibine 71 bin 386 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mahmutlu Köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan kontrolde; 7 öldürülmüş tarla kuşu, 15 yaban güvercini, 25 güvercin tuzağı, 1 metal kafesli tuzak, 1 adet siyah renkli dürbün ve 3 yırtıcı kuş başlığı ele geçirildi.

Araç sahibine toplam 71 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.