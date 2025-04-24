DenizBank, ihtiyaç sahibi müşterilerini desteklemek amacıyla başlattığı yeni kampanyasında, otomatik ödeme talimatı veren kredi kartı kullanıcılarına 700 TL’ye kadar fatura yardımı sağlıyor.

Kampanyaya katılım için son tarih 30 Nisan 2025 olarak açıklandı.

Bankadan yapılan duyuruya göre, kampanyaya ilk kez otomatik fatura ödeme talimatı verecek olan bireysel müşteriler dahil edilecek. Kampanya kapsamında; tek fatura talimatı için 200 TL, üç farklı fatura talimatı için 400 TL, beş ayrı fatura talimatı verilmesi durumunda ise toplamda 700 TL bonus kazanılabilecek.

Elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu, internet ve TV abonelikleri kampanyaya dahil fatura türleri arasında yer alıyor. Katılım sağlamak isteyen kullanıcılar, MobilDeniz uygulaması üzerinden “Kampanyalar” sekmesinden başvuru yapabilecekleri gibi, “OTOMATIK” yazıp 3280’e SMS göndererek de kampanyaya dahil olabiliyor.

Kazanan bonuslar, 16 Mayıs 2025 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Kullanıcıların bu bonusları 16 Kasım 2025 tarihine kadar harcamaları gerekiyor. Ancak, en az üç fatura tahsilatının gerçekleşmemesi ya da verilen talimatların iptal edilmesi durumunda, yüklenen bonusların geri alınacağı uyarısı yapıldı.

DenizBank, kampanyayla hem dijital bankacılık kullanımını artırmayı hem de müşterilerine düzenli ödeme alışkanlığı kazandırarak günlük finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.