Bankalar, TCMB’den gelecek faiz indirimi öncesinde harekete geçerek, kredi faizlerini aşağı çekmeye başladı. Bazı bankalar da kampanyalarla daha düşük faizli kredi seçeneklerini devreye aldı.
24 ay vadeli kredilerde en düşük oran yüzde 3.39 oldu. Bankadan para çekecek tüketicilere “vadeyi ve miktarı kısa tut” önerisi geliyor.
İhtiyaç Kredilerini Hangi Bankalar Veriyor Ve Düşük Kredi Hangi Bankada
23 Temmuz 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 200 bin TL'nin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi şöyle şekillendi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %3,49
Aylık Taksit 13.848,40 TL
Toplam Ödeme 333.511,60 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %3,71
Aylık Taksit 14.245,64 TL
Toplam Ödeme 343.045,36 TL
AKBANK
Faiz Oranı %4,58
Aylık Taksit 15.868,13 TL
Toplam Ödeme 381.985,12 TL
FİBABBANKA
Faiz Oranı %4,95
Aylık Taksit 16.582,02 TL
Toplam Ödeme 399.118,48 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %3,39
Aylık Taksit 13.669,64 TL
Toplam Ödeme 329.071,36 TL
ING
Faiz Oranı %3,49
Aylık Taksit 13.848,40 TL
Toplam Ödeme 333.361,60 TL
TEB
Faiz Oranı %3,65
Aylık Taksit 14.136,77 TL
Toplam Ödeme 340.432,48 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %3,72
Aylık Taksit 14.263,83 TL
Toplam Ödeme 343.481,92 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %3,59
Aylık Taksit 14.028,29 TL
Toplam Ödeme 337.828,96 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı %4,09
Aylık Taksit 14.944,36 TL
Toplam Ödeme 358.664,64 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı %4,49
Aylık Taksit 15.696,58 TL
Toplam Ödeme 377.717,92 TL