Bankalar, TCMB’den gelecek faiz indirimi öncesinde harekete geçerek, kredi faizlerini aşağı çekmeye başladı. Bazı bankalar da kampanyalarla daha düşük faizli kredi seçeneklerini devreye aldı.

24 ay vadeli kredilerde en düşük oran yüzde 3.39 oldu. Bankadan para çekecek tüketicilere “vadeyi ve miktarı kısa tut” önerisi geliyor.

İhtiyaç Kredilerini Hangi Bankalar Veriyor Ve Düşük Kredi Hangi Bankada

23 Temmuz 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 200 bin TL'nin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi şöyle şekillendi:

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %3,49

Aylık Taksit 13.848,40 TL

Toplam Ödeme 333.511,60 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %3,71

Aylık Taksit 14.245,64 TL

Toplam Ödeme 343.045,36 TL

AKBANK

Faiz Oranı %4,58

Aylık Taksit 15.868,13 TL

Toplam Ödeme 381.985,12 TL

FİBABBANKA

Faiz Oranı %4,95

Aylık Taksit 16.582,02 TL

Toplam Ödeme 399.118,48 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %3,39

Aylık Taksit 13.669,64 TL

Toplam Ödeme 329.071,36 TL

ING

Faiz Oranı %3,49

Aylık Taksit 13.848,40 TL

Toplam Ödeme 333.361,60 TL

TEB

Faiz Oranı %3,65

Aylık Taksit 14.136,77 TL

Toplam Ödeme 340.432,48 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,72

Aylık Taksit 14.263,83 TL

Toplam Ödeme 343.481,92 TL

ON PLUS

Faiz Oranı %3,59

Aylık Taksit 14.028,29 TL

Toplam Ödeme 337.828,96 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı %4,09

Aylık Taksit 14.944,36 TL

Toplam Ödeme 358.664,64 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı %4,49

Aylık Taksit 15.696,58 TL

Toplam Ödeme 377.717,92 TL