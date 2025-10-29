İhsan Sabri Çağlayangil kimdir?

1908 de İstanbul'da doğdu. 1931 de İstanbul Hukuk Fakültesinde mezun oldu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji ve Yüksek Polis Enstitüsünde öğretmenlik yaptı. Emniyet Genel Müdür Muavinliği görevinden sonra, sırasıyla Yozgat, Antalya, Çanakkale, Sivas, ve Bursa Valilikleri görevlerinde bulundu. 1947 de İsviçre'de toplanan Uluslararası Pasaport ve Hudut Formaliteleri Konferansında Türk Heyeti Başkanı olarak katıldı. Yunanistan, İtalya, İsviçre, Fransa Hükümetlerinin zabıta teşkilatlarında resmi araştırmalar yaptı. 1956 da Amerika ICA teşkilatının davetlisi olarak 2 ay süreyle Birleşik Amerika'da 16 eyalette çeşitli sahalarda araştırmalarda bulundu. Münih Uluslararası İpekçilik Kongresine Türk Heyeti Başkanı olarak katıldı. Kendisine Afgan Krallığı ve Mısır Cumhuriyeti tarafından nişan verildi. 1961 de Bursa Senatörlüğüne, Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup Başkanlığı ve Genel Kurul Üyeliğine seçildi. 4. Koalisyon Hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 1965 de Demirel Kabinesinde Dışişleri Bakanı oldu.

1975 de Dışişleri Bakanı, 1977 de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve 1979 da Cumhuriyet Senatosu Başkanı oldu. 06.04.1980 - 12.09.1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanına Senato Başkanı olarak vekalet etti.

1983 de Büyük Türkiye Partisini Kurucu üyesi oldu. Parti kapatılınca bir süre Zincirbozan'da gözaltında tutuldu 30.09.1983 de serbest bırakıldı. Daha sonra DYP'ye katılmış ve 1990'da aktif politikadan ayrıldı ve 1993'te vefat etti. Çağlayangil evli olup bir kızı vardır.

Bildiği yabancı diller : Fransızca, İngilizce ve Rusça'dır.

Eserleri : Arşiv İlmi, Polis Psikolojisi ve Anılarım adlı üç eseri vardır.