İhsan Hızarcı’nın kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, İhsan Hızarcı kimdir? Tüm detaylar haberimizde…

İhsan Hızarcı’nın suç örgütü lideri olduğu iddia ediliyor.

İHSAN HIZARCI VE SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI

İhsan Hızarcı’nın organize suç örgütü lideri olduğu iddiası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki yıllık soruşturmanın ardından gündeme geldi. Başsavcılık, Hızarcı'nın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında dava açtı. Suçlamalar arasında tefecilik, nitelikli yağma, zorla senet imzalatma ve tehdit gibi ciddi suçlar bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında İhsan Hızarcı ve grubuna yönelik başlattığı soruşturmada, teknik takip ve izleme kararı aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Hızarcı ve 20 adamı gözaltına alındı. 26 Eylül 2022'de tutuklanan Hızarcı, kısa süre sonra itiraz üzerine tahliye edildi. Ancak, "kuvvetli suç şüphesi" ve "delilleri karartma ihtimali" gerekçesiyle yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA SÜRECİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 24 şüpheli hakkında suçlamalar içeriyor. İddianamede, İhsan Hızarcı ve adamlarının çeşitli baskı, tehdit ve zorla tahsilat girişimlerinde bulunduğu iddia ediliyor. Bu süreçte AKP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Tınaztepe'nin de mağdur olduğu olaylar dikkat çekiyor.

EL BOMBASI VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, Hızarcı’nın talimatıyla getirilen el bombası ve silahlar, polis tarafından ele geçirildi. Operasyon sırasında 499 adet AK-47 fişeği, bir adet MKE yapımı el bombası ve çeşitli silahlar bulundu. Ayrıca, Hızarcı ve adamlarının tahliye olduktan sonra da suç işlemeye devam ettikleri iddia edildi.

AVUKATIN İDDİASI: "BENİ ÖLDÜRMELERİ İÇİN SİLAHLI ADAM TUTTU"

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Burcu Üçyıldız, İhsan Hızarcı'nın kendisini öldürmesi için silahlı adam tuttuğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Üçyıldız, bu iddiayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nde ifade veren bir kişinin sözlerine dayandırdı.

İhsan Hızarcı hakkında açılan dava, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. İddianamede yer alan suçlamalar ve elde edilen deliller, Hızarcı'nın organize suç örgütü lideri olduğu iddialarını güçlendiriyor.