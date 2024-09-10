Gündeme ilişkin katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken İhsan Aktaş kimdir? Detaylar haberimizde…

İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

1964 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen İhsan Aktaş, araştırmacı, gazeteci ve yazar olarak tanınmaktadır. GENAR Araştırma Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aktaş, ilk ve ortaöğrenimini memleketi Bayburt'ta tamamlamış, üniversite eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sürdürmüştür.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapan Aktaş, doktora eğitimine İstanbul Arel Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde devam etmiştir. Televizyon programlarında sıkça yer alan Aktaş, özellikle kamuoyu araştırmaları ve gündeme dair yorumlarıyla tanınmaktadır.

AKADEMİK VE MESLEKİ ÇALIŞMALARI

Aktaş, siyaset bilimi ve şehircilik sosyolojisi alanlarında yazdığı makalelerle kamuoyunu aydınlatmakta ve çeşitli platformlarda gündeme dair değerlendirmelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda Daily Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Aktaş, Türkiye'nin toplumsal ve siyasi dinamiklerini ele aldığı yazılarıyla dikkat çekmektedir.

İHSAN AKTAŞ'IN KİTAPLARI

Kürt'üm, Ben de Doğruyum! (2013)

Siyaset Anlayışımızın Tarihi Kökeni (2018)