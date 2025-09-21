Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan bir köyde, Ç.A. isimli kişinin bağ evinin bahçesinde otları temizlemek amacıyla yaktığı ateş, tam olarak söndürülmeyince çevredeki otlar ve ağaçlar tutuşarak yangına neden oldu.

Yangına Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Olay sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangına sebep olan Ç.A.’ya, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca “Emre Aykırı Davranış”tan 2 bin 953 lira idari para cezası verildi.