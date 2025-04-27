İhlas Medya Grubu'nun başkanlık görevini yürüten Aslıhan Yeltekin Ören, medya sektöründeki başarılı kariyeri ve yönetim tecrübesiyle dikkat çekiyor. Peki, Aslıhan Yeltekin Ören kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Yeltekin Ören, son dönemde birçok yurttaş tarafından merak ediliyor. 22 Ağustos 1976 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Ören, medya sektöründe uzun yıllara dayanan bir kariyere sahiptir. Bugün, İhlas Medya Grubu’nun başkanlık görevini yürüten Aslıhan Yeltekin Ören, kariyerine 1998 yılında Kanal E’de yapımcı olarak başlamıştır.

Medya dünyasında hızla yükselen Aslıhan Ören, Kanal 6’da muhabirlik yaparak habercilik deneyimlerini pekiştirmiş, ardından 2000 yılında Star TV’ye geçerek haber muhabiri olarak görev almıştır. Bu dönemde ATV ekranlarında “Evimin Ustasıyım” adlı programı sunmuş, TV8’in ekonomi servisinde de borsa programları hazırlamış ve sunmuştur.

Zamanla, SKY Türk, TGRT Haber, FOX ve ATV gibi önemli televizyon kanallarında haber sunuculuğu yapan Aslıhan Yeltekin Ören, 2008 yılında İhlas Holding’in kurucusu Enver Ören’in oğlu Ahmet Mücahid Ören ile evlenmesinin ardından İhlas Medya Grubu'nda yöneticilik görevine başlamıştır.

Bugün, İhlas Medya Grubu'nun başkanlık görevini üstlenen Aslıhan Yeltekin Ören, medya sektöründeki birikimi ve yönetimsel yetkinliği ile dikkatleri üzerine çekmektedir.