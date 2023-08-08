İHH İnsani Yardım Derneği Yozgat Şube Başkanı Muhammet Emin Erbek, “Yozgat'ta kurmayı düşünülen arama kurtarma ekibinde gönüllü olarak yer almak ve uzun yıllar devam edecek eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların başvurularını bekliyoruz” dedi.

Başkan Erbek yaptığı açıklamada, “İHH tarafından kurulan ekipler, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afet sırasında ve sonrasındaki çalışmalara öncülük yapabilecek hale gelecek. Ekipler, eğitim sonunda hafif arama ve kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ile ekip ruhuyla çalışma becerilerine sahip başarılı birer müdahaleci olarak görev alacak” diye konuştu.

Başkan Erbek, kurulacak olan kurtarma ekiplerinin 10 ayrı kademede gerçekleştirilen eğitim başlıklarınışu şekilde sıraladı:Arama Kurtarma Ekibi Oluşumu ve Görev Dağılımı, Enkazda Yaralı Arama Usulleri, Enkaz Tanıma Ve Enkaz Riskleri, Kurtarma Nedir? Basit Kurtarma Ekipmanları Nelerdir, Enkaz Giriş Teknikleri, Enkazda Dehliz (Galeri) Açma ve Destekleme, Kurtarmada Kullanılan İpler ve Düğümler, Hasta/Yaralı Taşıma Usulleri, Kurtarma Kullanılan Malzemelerin Tanıtımı, Enkazda Arama Kurtarma Tatbikatı. Alpaslan Demir