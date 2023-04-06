Aydın, Doğanket beldesi Mahmatlı Mahallesi yolundaki bir çeşmenin önünde bulunan piknik masasının çalındığını belirtti.

Masayı Sorgun Belediyesinden kendisinin aldığını ifade eden Aydın, "Çeşmeye gelen insanlarımız su içiyor, o banklara oturarak dinleniyorlardı. Bu bankların maddi değeri beni çok ilgilendirmiyor. 10 bin lira ile belki de 3-4 tane bank yaptırabilirim. Ancak bunu yapanları ifşa etmek istiyorum. Bunun için 10 bin lira ödül koydum. Gören, duyan, bilen varsa gelsin bana söylesin, 10 bin lira ödülünü alsın." dedi. AA