Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Yerköy Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin dönüşümü için ihale açıldı. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Teklifler sadece EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden elektronik ortamda alınacak.

İhale 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30’da, Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14’te yapılacak.

Eski Hastane Binası Dönüştürülecek

İhale konusu yapım işi kapsamında, Selçuklu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan Yerköy Eski Devlet Hastanesi binasında dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje, yer tesliminin ardından 60 takvim günü içinde tamamlanacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 20 gün içinde yer teslimi yapılacak ve işe başlanacak.

Yalnızca Yerli İstekliler Katılabilecek

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik imza ile hazırlanarak ihale tarihine kadar sisteme yüklenecek. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek olup, ihaleyi kazanan istekliyle bu usulde sözleşme imzalanacak.

Geçici Teminat Şartı Bulunuyor

İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmak zorunda olacak. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek ve elektronik eksiltme yapılmayacak.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve ihale dokümanlarına EKAP üzerinden ulaşılabilecek.