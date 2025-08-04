Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Kademe Binası, Bakım Onarım Bölük Komutanlığı Binası ve Saymanlık Deposu yapımı için ihale süreci tamamlandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il merkezinde toplam 9 bin 840 metrekare inşaat alanına sahip olacak projenin ihalesinin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiğini, yüklenici firma ile sözleşmenin imzalandığını belirtti.

Vali Özkan, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.